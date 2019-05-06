Параметрический «черный ящик» горевшего в Шереметьево SSJ-100 поврежден

Параметрический «черный ящик» совершившего жесткую посадку в «Шереметьево» Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой «черный ящик» в удовлетворительном состоянии, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении на сайте МАК.
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Научно-техническогоцентра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа.
Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.
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