Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Земле начинается глобальный шторм?
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями
Очаровательная Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии
У каких регионов самый высокий риск невыплат по ипотеке
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Авиадиспетчер про катастрофу в Шереметьево: это не молния
Врачи погибли в авиакатастрофе в Шереметьево
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой»
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет
Власти запретили “Бессмертный полк” в Белоруссии - подробности
«Я тащила людей за воротник»: стюардесса о пожаре
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Знаменитый режиссер пожаловалась на жертв трагедии в Шереметьево
Командир сгоревшего SSJ100 о хронологии катастрофы
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
6 мая, источник: Интерфакс

Параметрический «черный ящик» горевшего в Шереметьево SSJ-100 поврежден

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Речевой самописец — в удовлетворительном состоянии.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
6 маяСКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Параметрический «черный ящик» совершившего жесткую посадку в «Шереметьево» Superjet, получил серьёзные повреждения, звуковой «черный ящик» в удовлетворительном состоянии, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении на сайте МАК.

Специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа.
специалисты МАК

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
Авария SSJ 100 в Шереметьево
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
Авиакатастрофа без точного числа жертв: как «Аэрофлот» рассказывает о сгоревшем SSJ 100
«Качество сборки SSJ 100 оставляет желать лучшего». Бывшие пилоты — о крушении самолета «Аэрофлота»
СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
Кокорин не смог сдержать слез во время последнего слова в суде
В России начали действовать новые правила диспансеризации
В пензенских школах ученикам запретили носить хиджабы
Бывший чемпион «Формулы-1» рассказал о неуважении Шумахера
В мае граждане оформят почти 3 млн микрозаймов
Лавров подвел итоги встречи с госсекретарем США
Спорт
Возвращение своих и покупка топ-игроков: как усилится «Зенит» В Петербурге ждут новичков
Hi-Tech
Идентификация пользователей мессенджеров не работает 5 мая, должна была начаться обязательная идентификация пользователей по номеру телефона...
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
о подростках 360
Шереметьево. 274
Страшно летать, девочки 248
Идеи ребёнка 146
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь