BREAKING NEWS ?— A BOMBARDIER CHALLENGER (N601VH) PRIVATE JET WITH 11 PASSENGERS, 3 CREW ON BOARD OPERATING FROM LAS VEGAS TO MONTERREY HAS CRASHED IN COAHUILA AFTER A VERTICAL NOSE DIVE. THE REASON IS UNKOWN AS OF NOW MORE UPDATES WILL FOLLOW. #N601VH #BreakingNews #planecrash pic.twitter.com/nl7zuKDb37— BREAKING NEWS: AVIATION (@lastestaviation) 6 мая 2019 г.
01:12 (мск), источник: ТАСС
Власти подтвердили гибель 13 человек при падении самолета на севере Мексики
МЕХИКО, 7 мая. /ТАСС/ — По предварительной информации, катастрофа произошла после того, как самолет попал в грозу.