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11:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей

Суд начал рассмотрение иска к больнице Благовещенска.

В городском суде Благовещенска в понедельник состоялось первое заседание по иску родителей пациентов к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), где, как сообщал ранее «Ъ», гепатитом С могли заразиться около 150 пациентов онкологического отделения. Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года, о компенсации морального вреда, который истец оценил в 10 млн руб. Также истцом в интересах ребенка выступило региональное управление Роспотребнадзора.

Первое судебное заседание прошло в отсутствие представителя ответчика. Представители АОДКБ письменно ходатайствовали о переносе разбирательства, поскольку юрист медучреждения находится в отпуске. Представители Роспотребнадзора возразили, отметив, что интересы клиники может представлять не только юрист. По оценке суда, ответчик не предъявил доказательств того, что никто другой не смог представить интересы больницы, поэтому заседание проходило в отсутствие представителей больницы, а также областного минздрава и страховой компании «Согаз», которые были заявлены в качестве третьих лиц.

Мать девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года и у которой спустя несколько месяцев после поступления в клинику был диагностирован гепатит С, попросила журналистов не публиковать ее фамилию из-за опасений, что это повредит ее старшим детям. Истица оценила моральный вред, нанесенный ее ребенку и семье, в 10 млн руб. Представители Роспотребнадзора, выступая в суде, сообщили, что при госпитализации в АОДКБ у девочки были взяты анализы крови на гепатит С, которые дали отрицательный результат. Повторный анализ был сделан в январе 2018 года, который также не выявил заражения. Они подчеркнули, что за пределы больницы девочка в период лечения не выходила.

В период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находилось 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз «гепатит С», — заявила в суде представитель ведомства Галина Яшина.— При медицинских манипуляциях с нарушением санитарных правил могло произойти инфицирование ребенка.

Весной 2018 года девочка была направлена в Центр детской онкологии и гематологии Екатеринбурга, где по результатам исследований у нее был обнаружен гепатит С. Из-за этого, как было отмечено в суде, ребенку в Екатеринбурге не смогли провести операцию. «Медицинской помощи в других лечебных учреждениях ребенок за этот период (с момента госпитализации до выявления гепатита С.— “Ъ”) не получал. У мамы результат анализа крови на вирусный гепатит С отрицательный», — уточнил представитель Роспотребнадзора.

Новость
Дополнительный диагноз

Напомним, ранее пресс-служба правительства Амурской области цитировала главврача АОДКБ Руслана Белоуса, который заявил, что дети с гепатитом С кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными переливаниями крови (от 5 до 118 раз) «в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера с использованием многочисленных инвазивных манипуляций».

В ходе заседания судья Ирина Гокова запросила доказательства причинно-следственной связи между нахождением ребенка в АОДКБ и заражением гепатитом С, так как в материалах дела были выписки из истории болезни пациента, но отсутствовали стационарные карты, на которые ссылался истец. «Мы как раз хотели представителям министерства здравоохранения вопрос задать по картам, потому что в распоряжение управления Роспотребнадзора представлены только выписки», — пояснил истец, отметив, что и на основании имеющихся в распоряжении документов можно сделать вывод, что заражение ребенка произошло именно в период его нахождения в этой больнице.

Представители Роспотребнадзора сообщили, что в рамках расследования случаев заражения группы пациентов АОДКБ гепатитом С в Центральный НИИ эпидемиологии было направлено 100 закодированных образцов сыворотки крови, из которых 53 — от пациентов АОДКБ, а еще 30 — от пациентов из Амурской области с хроническим гепатитом С, которые никогда не лечились в этом медучреждении.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 97,4% случаев инфицирования детей вирусным гепатитом С, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, являются эпидемиологически связанными, — процитировал истец заключение экспертов.

У 37 из 38 исследованных образцов, в том числе и у этой двухлетней девочки, наиболее вероятным источником является один пациент. У 30 пациентов, которые не лечились в АОДКБ, не выявлено никакой эпидемиологической связи с пациентами больницы, чьи образцы исследовались. Истец отметил, что в АОДКБ ребенку шесть раз делали переливание крови, при этом у доноров, чья кровь использовалась, гепатит С не обнаружен. «Здесь вывод о том, что заражение произошло в одном месте, — это детская областная больница», — резюмировал он.

Судья сочла, что необходимо показать более четко выраженную причинно-следственную связь между оказанными пациентам АОДКБ медуслугами и заражением детей гепатитом С. По просьбе истца в заседании объявлен перерыв до 13 мая.

Ранее досудебная претензия родителей о добровольной выплате компенсации, направленная АОДКБ, осталась без удовлетворения. В связи с этим представители Роспотребнадзора полагают, что с медучреждения может быть взыскан штраф по п. 6 ст. 13 закона «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В картотеке судебных дел Благовещенского городского суда на данный момент значится уже более 20 исковых заявлений к АОДКБ с требованием моральной компенсации, поступивших в марте—апреле. Комментарий стороны ответчика получить не удалось.

По данным «Ъ», пока 30 семей подали заявления в суд, однако не по всем назначены заседания.

Следующие два дела будут рассматриваться 14 мая 2019 года. Кроме того, до конца мая назначено еще пять заседаний. Напомним, по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое заболевание (ст. 236 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Майя Зорина, Благовещенск; Валерия Мишина

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