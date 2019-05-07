11:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей
Суд начал рассмотрение иска к больнице Благовещенска.
В городском суде Благовещенска в понедельник состоялось первое заседание по иску родителей пациентов к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), где, как сообщал ранее «Ъ», гепатитом С могли заразиться около 150 пациентов онкологического отделения. Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года, о компенсации морального вреда, который истец оценил в 10 млн руб. Также истцом в интересах ребенка выступило региональное управление Роспотребнадзора.
Первое судебное заседание прошло в отсутствие представителя ответчика. Представители АОДКБ письменно ходатайствовали о переносе разбирательства, поскольку юрист медучреждения находится в отпуске. Представители Роспотребнадзора возразили, отметив, что интересы клиники может представлять не только юрист. По оценке суда, ответчик не предъявил доказательств того, что никто другой не смог представить интересы больницы, поэтому заседание проходило в отсутствие представителей больницы, а также областного минздрава и страховой компании «Согаз», которые были заявлены в качестве третьих лиц.
Мать девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017-го по март 2018 года и у которой спустя несколько месяцев после поступления в клинику был диагностирован гепатит С, попросила журналистов не публиковать ее фамилию
В период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находилось 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз «гепатит С», — заявила в суде представитель ведомства Галина Яшина.— При медицинских манипуляциях с нарушением санитарных правил могло произойти инфицирование ребенка.
Весной 2018 года девочка была направлена в Центр детской онкологии и гематологии Екатеринбурга, где по результатам исследований у нее был обнаружен гепатит С.
Напомним, ранее
В ходе заседания судья Ирина Гокова запросила доказательства
Представители Роспотребнадзора сообщили, что в рамках расследования случаев заражения группы пациентов АОДКБ гепатитом С в Центральный НИИ эпидемиологии было направлено 100 закодированных образцов сыворотки крови, из которых 53 — от пациентов АОДКБ, а еще 30 — от пациентов из Амурской области с хроническим гепатитом С, которые никогда не лечились в этом медучреждении.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 97,4% случаев инфицирования детей вирусным гепатитом С, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, являются эпидемиологически связанными, — процитировал истец заключение экспертов.
У 37 из 38 исследованных образцов, в том числе и у этой двухлетней девочки, наиболее вероятным источником является один пациент. У 30 пациентов, которые не лечились в АОДКБ, не выявлено никакой эпидемиологической связи с пациентами больницы, чьи образцы исследовались. Истец отметил, что в АОДКБ ребенку шесть раз делали переливание крови, при этом у доноров, чья кровь использовалась, гепатит С не обнаружен. «Здесь вывод о том, что заражение произошло в одном месте, — это детская областная больница», — резюмировал он.
Ранее досудебная претензия родителей о добровольной выплате компенсации, направленная АОДКБ, осталась без удовлетворения. В связи с этим представители Роспотребнадзора полагают, что с медучреждения может быть взыскан штраф по п. 6 ст. 13 закона «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В картотеке судебных дел Благовещенского городского суда на данный момент значится уже более 20 исковых заявлений к АОДКБ с требованием моральной компенсации, поступивших в марте—апреле. Комментарий стороны ответчика получить не удалось.
Следующие два дела будут рассматриваться 14 мая 2019 года. Кроме того, до конца мая назначено еще пять заседаний. Напомним, по факту нарушения
Майя Зорина, Благовещенск; Валерия Мишина