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11:26 (мск), источник: RTVi

Власти Мьянмы освободили двоих журналистов Reuters, которые провели в тюрьме больше 500 дней

Власти Мьянмы 7 мая освободили двоих журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Сой Оо, которым в сентябре 2018 года дали семь лет тюрьмы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Журналистов помиловал президент Мьянмы Вин Мьин, который объявил о традиционной амнистии заключенных по случаю Нового года, который в стране отмечали в середине апреля. Всего из тюрем освободили 6520 заключенных.

«Мы очень рады, что Мьянма отпустила наших смелых репортеров. За 511 дней ареста они стали символом того, как важна свобода прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение», — сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер. В ООН отметили, что освобождение журналистов — шаг, который свидетельствует о демократическом пути развития Мьянмы.

Новость
Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме?

До ареста в декабре 2017 года журналисты расследовали убийство десятерых мусульман-рохинджа. Это произошло во время обострения конфликта властей страны с этническим меньшинством, которое проживает в штате Ракхайн на западе Мьянмы.

В июле 2018 года суд обвинил журналистов в нарушении закона о гостайне, поскольку при задержании у них нашли отчеты военных и карту поселений в штате Ракхайн. Сотрудники Reuters заявили о своей невиновности и сказали, что работали в соответствии с журналистскими стандартами. В сентябре они получили по семь лет тюрьмы. В апреле 2019 года Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию журналистов.

В декабре 2018 года журнал Time назвал «Человеком года» журналистов, которые защищают правду. Репортеры Reuters попали на обложку издания вместе с убитым саудовским журналистом Джамалем Хашогги (Хашкаджи) и филиппинкой Марией Рессой, которую преследуют за критику президента Родриго Дутерте. Расследование Ко Ва Лона и Ко Кья Сой Оо получило Пулитцеровскую премию — самую престижную награду в мире журналистики.

Тайна убийства саудовского журналиста
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31 мартаThe Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи
14 мартаСМИ: Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашкаджи

В начале августа 2017 года боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на полицейские блокпосты. Власти Мьянмы в ответ стали проводить контртеррористическую операцию. Это привело к эскалации противостояния мусульманского меньшинства с буддистским большинством.

ООН обвинила военных в этнической чистке, но власти страны заявляли о том, что борются с вооруженными боевиками и не трогают мирное население. По оценкам ООН, около 730 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от репрессий.

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