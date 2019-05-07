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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной неонацистской группировки, причастной к нападениям на мигрантов и экстремистским преступлениям на территории Центрального Федерального округа, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по статье об экстремизме прошли по адресам нескольких десятков активных членов группы в Москве, Владимире и Рязани», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, члены группы могут быть причастны к нескольким нападениям на мигрантов на территории ЦФО, добавил он.

В ходе обысков, добавил источник, изъяты оружие, а также литература экстремистской направленности, нацистская символика, а также манифест группировки.

Источник затруднился назвать число задержанных участников группы, но сообщил, что всего в нее входило не менее трёх десятков человек.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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