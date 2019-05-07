13:19 (мск), источник: Интерфакс
Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной неонацистской группировки, причастной к нападениям на мигрантов и экстремистским преступлениям на территории Центрального Федерального округа, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
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