Источник: пассажиры с вещами не повлияли на скорость эвакуации из SSJ-100

«Пассажиры с личными вещами не повлияли на скорость эвакуации. Люди, которые могли эвакуироваться, сделали это быстро», — сказал собеседник агентства.
По его словам, причины, по которым не эвакуировались погибшие, будут установлены в ходе расследования.
После авиакатастрофы в СМИ появилась информация о том, что люди, выжившие во время катастрофы в Шереметьево, спасали свой багаж, создавая препятствие для эвакуации других пассажиров.
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
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