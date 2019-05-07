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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Источник: пассажиры с вещами не повлияли на скорость эвакуации из SSJ-100

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пассажиры, спасавшиеся из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 в московском Шереметьево вместе с вещами, не оказали большого влияния на скорость эвакуации, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:30 (мск)Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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фотографий
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фотографий
20
фотографий

«Пассажиры с личными вещами не повлияли на скорость эвакуации. Люди, которые могли эвакуироваться, сделали это быстро», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины, по которым не эвакуировались погибшие, будут установлены в ходе расследования.

После авиакатастрофы в СМИ появилась информация о том, что люди, выжившие во время катастрофы в Шереметьево, спасали свой багаж, создавая препятствие для эвакуации других пассажиров. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов сообщал ранее, что эвакуация пассажиров из загоревшегося самолёта заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Справка
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