Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Глава ведомства также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.
На объемы добычи и экспорт из Российской Федерации не повлияла ситуация, поскольку оперативно были перенаправлены потоки.
Александр Новакминистр энергетики РФ
Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая. «Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских», — заметил министр. Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу в ближайшее время.
Минэнерго предлагает ежедневно контролировать качество нефти для сдачи в нефтепроводы, добавил Новак. Он также заявил, что изменения законодательства по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства.