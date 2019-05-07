Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто смеялся над жертвами в Шереметьево: в деле поставили точку
Реформа ОСАГО: 6 важных фактов, которые затронут каждого
Рождение сына вместо третьей дочки стало сюрпризом для родителей
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Соседство с Эйфелевой башней оценили в 220 миллионов евро
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Опубликовано СМС бортпроводника, погибшего в Шереметьево
Дания попыталась перехватить два самолета России
Реакция директора на весть о смерти Бориса Моисеева
Шац объяснил, почему больше не живет с Лазаревой
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Алена Хмельницкая увезла молодого бойфренда в путешествие
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Налог на теплицы: мифы и факты
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
12Первая встреча лидеров России и КНДР
12:59 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

ТАСС, 7 мая. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, следствие выявило группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

Источник: Reuters

Глава ведомства также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.

На объемы добычи и экспорт из Российской Федерации не повлияла ситуация, поскольку оперативно были перенаправлены потоки.
Александр Новак
министр энергетики РФ

Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая. «Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских», — заметил министр. Минэнерго ожидает согласования начала прокачки нефти в Польшу в ближайшее время.

Минэнерго предлагает ежедневно контролировать качество нефти для сдачи в нефтепроводы, добавил Новак. Он также заявил, что изменения законодательства по контролю качества нефти могут быть внесены в ближайшее время при одобрении правительства.

Следите за развитием темы Скандал с «грязной» нефтью из России
 Думаю, в самолет ударила молния- пассажир самолета Sukhoi Superjet 100
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
В России станет меньше баров и больше гаражей
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
СМИ: следователи назвали ошибки экипажа SSJ после приземления
«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали
Высококлассных инвесторов победили «обезьяны с дротиками»
Названы самые известные песни о Великой Отечественной войне
Дальневосточный гектар: почему провалилась программа переселения
Спорт
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата России по футболу
Hi-Tech
Нужно брать: iPhone XR подешевел до адекватной отметки Самый дешевый смартфон из последней линейки Apple.
Авто
Новый Porsche для миллионеров: он стоит 21 000 000 рублей (фото) Porsche объявила о начале серийного производства спорткара 911 Speedster. Цена в России составит от 21 681 000 рублей
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре В новой серии фэнтези-саги заметили киноляп
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Взрослые дети и личная жизнь 463
Met Gala 2019 393
Маги, гадалки и прочая нечисть.... 234
Капризы 177
Леди
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки Звезду сравнили с Кармен и ведьмой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь