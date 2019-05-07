Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нашли «крайних» по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Названы самые продаваемые автомобили в истории (фото)
Рождение сына вместо третьей дочки стало сюрпризом для родителей
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой»
В канадской квартире нашли 300 кошек: фото
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Опубликовано СМС бортпроводника, погибшего в Шереметьево
Дания попыталась перехватить два самолета России
Шестеро пожарных, спасших Нотр-Дам, изнасиловали туристку - СМИ
Вот почему россиян не любят за границей
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
Met Gala 2019: самые роскошные наряды и лучшие образы
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Соседство с Эйфелевой башней оценили в 220 миллионов евро
В квартире канадца нашли 300 кошек: фото
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
12Первая встреча лидеров России и КНДР
13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

По словам собеседников издания, ошибки летчиков косвенно повлияли на распространение пламени.

Источник в Следственном комитете рассказал, что из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова стало ясно, что после приземления они открыли в кабине боковое окно.

Эксперты считают, что это могло усилить тягу воздуха и, как следствие, скорость горения. Эту информацию подтвердили в Росавиации.

Кроме того, предполагается, что горение могло усилиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели сразу после посадки.

По информации издания, двигатели работали до момента, пока их не потушили.

Новость
«От жара плавились иллюминаторы». Экипаж и пассажиры о том, что происходило на борту «Суперджета»

Сообщается, что сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку компании «Аэрофлот». Она коснется компетенций летного и технического директоров. Также просматривается документация, касающаяся подготовки пилотов. Комментариев пресс-службы компании-перевозчика пока нет.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ 100, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство из них умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.

По словам командира судна и других членов экипажа, в лайнер ударила молния, после чего отказала автоматика и возникли проблемы со связью. Согласно основным версиям следствия, произошедшее связано с недостаточной квалификацией пилотов и диспетчеров, неблагоприятными погодными условиями и неисправностью самолета.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
Авария SSJ 100 в Шереметьево
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 Сталин помогал Гитлеру во время войны. Мнение
Украина оценила убытки от разрыва с Москвой
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Разбор посадки
СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100
В России станет меньше баров и больше гаражей
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
«Аэрофлот» отменяет рейсы на Шри-Ланку и Бали
Высококлассных инвесторов победили «обезьяны с дротиками»
Названы самые известные песни о Великой Отечественной войне
Дальневосточный гектар: почему провалилась программа переселения
Спорт
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата России по футболу
Hi-Tech
Нужно брать: iPhone XR подешевел до адекватной отметки Самый дешевый смартфон из последней линейки Apple.
Авто
Новый Porsche для миллионеров: он стоит 21 000 000 рублей (фото) Porsche объявила о начале серийного производства спорткара 911 Speedster. Цена в России составит от 21 681 000 рублей
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре В новой серии фэнтези-саги заметили киноляп
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Взрослые дети и личная жизнь 463
Met Gala 2019 393
Маги, гадалки и прочая нечисть.... 234
Капризы 177
Леди
Неузнаваемая Марина Александрова стала героиней новой съемки Звезду сравнили с Кармен и ведьмой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь