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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

«Он горел, как пластиковый стаканчик»: последний спасшийся из самолета в Шереметьево пассажир рассказал, как выбирался из огня

Олег Молчанов, выживший в недавней катастрофе, рассказывает, как это было.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
16:33 (мск)Открытое окно сочли ошибкой экипажа SSJ-100. Через него пилот выбрался из самолета
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+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Продолжается расследование трагедии, которая случилась в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Напомним, «Сухой Суперджет 100», взлетевший в сторону Мурманска, неожиданно вернулся и во время жесткой посадки вспыхнул. 41 человек погиб, среди них — один член экипажа.

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Среди возможных причин катастрофы рассматривают погодные условия (самолет угодил в грозовую тучу), технический сбой, а также человеческий фактор (это когда к аварии приводят действия пилотов).

Среди выживших пассажиров на том рейсе был Олег Молчанов, летевший в 12-м ряду.

В сети от его имени стали появляться комментарии, согласно которым молния, действительно, была и после ее удара тяга «Суперджета» существенно ослабла.

В ответ сомневающимся пользователям Олег выложил видео, которое он снял на взлетной полосе. На фоне пылающего самолета суетятся люди. Подъезжают пожарные машины. Заметны две бортпроводницы. Еще одна пассажирка, дойдя до травы и обессилев, опускается на землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот как описывает этот момент сам Олег:

— Я вышел самым последним. За мной уже никого не было. Элемент везения в такой ситуации играет решающую роль. Потому что стоило вдохнуть в себя черного дыма — и человек уже не встанет. И спасать его никто не будет. Потому что видимость в салоне нулевая. Кислородных масок почти не было. От силы три-четыре штуки (на правой стороне). Несмотря на общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой и едой. Даже водка была. Правда, всего одна бутылка, но хоть что-то…

После авиакатастрофы многие обсуждали пресловутые чемоданы, за которыми лезли пассажиры, якобы задерживая эвакуацию. Молчанов утверждает, что люди с багажом были только в бизнес-классе. И он никому не мешал.

— Давки тоже не было, — говорит пассажир. — Одна только женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули. На задних рядах почти никто не выжил. Трапов там не выбросило. Да и пекло было адским. Большая часть людей в хвосте погибла моментально. Сотрудники МЧС приехали быстро. Но спасать там было уже некого.

Олег со стюардессами помогал выбраться из салона пассажирам. Но времени было мало, самолет вспыхнул мгновенно:

— Я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта, — написал молодой человек.

— Шасси почти полностью погасили удары, — пишет он в очередном комментарии. — Трясло, конечно, но не критично. До самой остановки почти все сидели на местах. По крайней мере, те, кого я видел. И никто от удара сознание не терял, как это описывают в некоторых изданиях.

Самый главный вопрос. Почему так много погибших?

По словам Молчанова, в задней части «суперджета» люди ломанулись к ближайшему выходу, то есть к заднему трапу. А его, как мы уже поняли, не было. К тому же от одного из крыльев исходило пламя. Погибшие были даже среди тех, кто добрался до носовой части. Хватил несколько раз угарного газа — и все.

— Все, конечно, орали от ужаса, — продолжает Олег. — Плюс скрежет от посадки. Не разобрать, кто какие команды отдавал. И вообще, были ли они. Но давки, еще раз повторю, не было. По мне никто не бегал… Последнюю часть пути я полз по свободному коридору, потому что нечем было дышать.

По словам очевидца, молния во время полета действительно была. Она ударила в «Суперджет», после чего он потерял тягу.

— Или ее приглушили пилоты, — рассуждает Молчанов. — Я видел вспышку на правом крыле. И как по нему поползли разряды. После этого бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернуться в связи технической необходимостью. Или в связи с неполадками, точную фразу не помню. Вентиляция не работала. Заход на посадку, насколько я знаю, был один. После скачка рассыпалась левая сторона крыла. Начался пожар. Больше никаких объявлений не было. Я сначала шел на полусогнутых. Потом пополз. Ожогов у меня нет.

Напомним, эвакуированы были 33 пассажира и 4 члена экипажа. «Суперджет» потушили спустя 18 минут после аварийной посадки.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
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