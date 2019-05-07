Открытое окно сочли ошибкой экипажа SSJ-100. Через него пилот выбрался из самолета

Еще одной ошибкой пилотов, которая повлияла на усиление пожара, может стать то, что пилоты после приземления не выключили двигатели самолета. Турбины «работали до того момента, пока их не потушили», рассказал источник РБК в СКР.
Информацию об открытом окне в кабине пилотов подтверждает видео с места крушения самолета, которое выложил один из пассажиров рейса. На записи видно, как из окна кабины пилотов горящего лайнера выбирается мужчина в светлой рубашке и темных брюках. Добравшись до земли, он не отходит в безопасное место, где находятся две бортпроводницы и пассажиры, а остается у охваченного пламенем самолета и даже пытается по надувному трапу подняться в салон, свидетельствует видео. В «Аэрофлоте» ранее утверждали, что командир воздушного судна покинул самолет последним.
Как пишет РБК, после крушения Росавиация начала внеплановую проверку системы подготовки пилотов «Аэрофлота». В частности, сотрудники агентства просматривают документацию, касающуюся обучения сотрудников, и проверяют компетенцию летного и технического директоров компании, отмечают источники. Проверяющих интересует, прошел ли экипаж сгоревшего самолета подготовку в учебном центре компании и соответствует ли эта подготовка установленным нормам, добавил собеседник РБК.
О том, что «Аэрофлот» после крушения Sukhoi Superjet 100 начал пересматривать программу тренажерной подготовки, рассказал источник «Ведомостей» в компании. Как пишет газета, до этого пилоты SSJ 100 отрабатывали на симуляторах ситуации, которые могли привести к катастрофе самолета в «Шереметьево» — режим ручного управления при отказе автоматики и посадку с превышением посадочной массы из-за невыработанного топлива, — но только порознь. Бывший пилот компании Владимир Сальников, летавший в том числе на Superjet 100, рассказал «Ведомостям», что около года назад руководство перевозчика запретило пилотирование в ручном режиме, разрешив только автоматический.
«Управление судном в ручном режиме отрабатывается только раз в полгода на тренажерах, навык теряется», — утверждает Сальников.
Forbes отправил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».
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