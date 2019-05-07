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16:40 (мск), источник: Ведомости

СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»

В сообщении ведомства говорится, что загрязнение системы произошло из-за попытки скрыть хищения нефти, совершаемые с августа 2018 г. по апрель 2019 г.

Источник: РИА "Новости"

Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. 7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по этому делу.

СКР уточнил, что были задержаны, а затем арестованы — гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, заместитель гендиректора этой компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть Актива» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два подозреваемых, имена которых не называются, объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть.

Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка “Лопатино” были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», — говорится в сообщении.

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