16:40 (мск), источник: Ведомости
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
В сообщении ведомства говорится, что загрязнение системы произошло
Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals 19 апреля. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. 7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по этому делу.
СКР уточнил, что были задержаны, а затем арестованы — гендиректор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай, заместитель гендиректора этой компании Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть Актива» Владимир Жоголев, заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два подозреваемых, имена которых не называются, объявлены в розыск.
Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка “Лопатино” были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», — говорится в сообщении.