Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

По его словам, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.
Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск самолет Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — сообщили «Интерфаксу» в
Оба «черных ящика» аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник «Интерфакса».
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