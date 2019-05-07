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17:37 (мск), источник: Интерфакс

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Скачок напряжения при попадании в грозовой фронт и, предположительно, неоправданные действия пилотов могли в комплексе спровоцировать катастрофу самолета Superjet 100 в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник знакомый с ходом расследования.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
16:33 (мск)Открытое окно сочли ошибкой экипажа SSJ-100. Через него пилот выбрался из самолета
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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По его словам, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

«Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета», — сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

«Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью», — сказал источник.

Катастрофа в «Шереметьево»

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Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск самолет Superjet-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку в 18:32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР.

Оба «черных ящика» аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник «Интерфакса».

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Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
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