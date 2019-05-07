17:02 (мск), источник: Lenta.Ru
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уведомление об этом белорусский МИД направил в посольство России в Минске. По словам
4 мая стало известно об аресте генерального директора государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергея Сиводедова. По информации правоохранительных органов, Сиводедов получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
В тот же день КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Как сообщили в комитете, ему предъявлено обвинение по эпизоду получения взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.