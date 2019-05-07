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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

Уведомление об этом белорусский МИД направил в посольство России в Минске. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Алексея Маскалева, в данный момент посольство направило запрос об организации консульского доступа к задержанным.

4 мая стало известно об аресте генерального директора государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергея Сиводедова. По информации правоохранительных органов, Сиводедов получил от гражданина России взятку в размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

В тот же день КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Как сообщили в комитете, ему предъявлено обвинение по эпизоду получения взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.

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