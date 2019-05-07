Второй пилот SSJ 100 вернулся в горящий самолет и спас еще одного человека

Спасенным, предположительно, оказался капитан судна Денис Евдокимов. Эти действия попали на видео, записанное очевидцем.
Остановившийся на летном поле после приземления самолет был наполовину объят пламенем. Трап был спущен в течение 10 секунд после остановки, люди сразу начали съезжать по нему. На записи видно, что между выходом первых пассажиров и последних прошла 1 минута и 38 секунд. К моменту выхода последних пассажиров, у пилотов в кабине уже было открыто окно, и из него вырывался темный дым.
Еще через 33 секунды из окна показался второй пилот. У него не было веревки или лестницы. Он соскользнул по корпусу судна вниз, держась на руках за проем окна. Внизу его подхватили люди. Пилот сразу подошел к аварийному трапу и стоял там, смотря вверх еще 30 секунд. Затем он попытался забраться внутрь, но заскользил по наклонной поверхности. Тогда ему на помощь поспешили другие — пассажиры или сотрудники аэропорта. В задымленном самолете второй пилот пробыл 15 секунд. Он вытащил из самолета еще одного человека, вероятно, своего коллегу, и спустился сам. С момента эвакуации первых пассажиров до второго выхода пилота прошло 3 минуты 13 секунд.
Как рассказал РЕН ТВ Александр Евдокимов, отец командира SSJ 100 Дениса Евдокимова, его сын дал команду второму пилоту покинуть кабину через окно, а сам остался внутри. Сейчас командир самолета находится в НИИ им. Склифосовского с отравлением угарным газом.
Напомним, в результате катастрофы SSJ 100 погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие также разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.
Сегодня стало известно, что министр транспорта Евгений Дитрих обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить бортпроводников «Аэрофлота», которые спасали людей во время катастрофы.
Анастасия Курилова
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