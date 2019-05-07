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20:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Второй пилот SSJ 100 вернулся в горящий самолет и спас еще одного человека

Второй пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 «Аэрофлота» Максим Кузнецов, выбравшийся из самолета через окно кабины, затем вернулся внутрь по трапу и спас еще одного человека.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
16:33 (мск)Открытое окно сочли ошибкой экипажа SSJ-100. Через него пилот выбрался из самолета
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Спасенным, предположительно, оказался капитан судна Денис Евдокимов. Эти действия попали на видео, записанное очевидцем.

Остановившийся на летном поле после приземления самолет был наполовину объят пламенем. Трап был спущен в течение 10 секунд после остановки, люди сразу начали съезжать по нему. На записи видно, что между выходом первых пассажиров и последних прошла 1 минута и 38 секунд. К моменту выхода последних пассажиров, у пилотов в кабине уже было открыто окно, и из него вырывался темный дым.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Еще через 33 секунды из окна показался второй пилот. У него не было веревки или лестницы. Он соскользнул по корпусу судна вниз, держась на руках за проем окна. Внизу его подхватили люди. Пилот сразу подошел к аварийному трапу и стоял там, смотря вверх еще 30 секунд. Затем он попытался забраться внутрь, но заскользил по наклонной поверхности. Тогда ему на помощь поспешили другие — пассажиры или сотрудники аэропорта. В задымленном самолете второй пилот пробыл 15 секунд. Он вытащил из самолета еще одного человека, вероятно, своего коллегу, и спустился сам. С момента эвакуации первых пассажиров до второго выхода пилота прошло 3 минуты 13 секунд.

Как рассказал РЕН ТВ Александр Евдокимов, отец командира SSJ 100 Дениса Евдокимова, его сын дал команду второму пилоту покинуть кабину через окно, а сам остался внутри. Сейчас командир самолета находится в НИИ им. Склифосовского с отравлением угарным газом.

Напомним, в результате катастрофы SSJ 100 погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие также разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

Сегодня стало известно, что министр транспорта Евгений Дитрих обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить бортпроводников «Аэрофлота», которые спасали людей во время катастрофы.

Анастасия Курилова

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Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
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