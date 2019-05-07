Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию действий своих служб в день трагедии

18:02 — Рейс SU1492 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел по маршруту «Москва. Шереметьево — Мурманск».
18:12 — Командир ВС (КВС) доложил диспетчеру ОрВД о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.
18:13 — КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.
18:14 — Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.
18:30 — Посадка ВС на ИВПП 24С. После посадки произошло возгорание ВС.
18:31 — Руководителем полетов ОрВД объявлена «Тревога».
18:31 — Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.
18:32 — Прибытие первого пожарного расчета
18:32- Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.
18.33 — Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.
18:35 — Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.
18:48 — Пожар на ВС полностью потушен.
Норматив прибытия спасателей — 3 минуты.
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