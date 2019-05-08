09:51 (мск), источник: Daily Storm
Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек
Снежная масса накрыла студентов Новосибирского государственного университета 6 мая рядом с
В горах Алтая под лавиной оказалась группа туристов из Новосибирского государственного университета (НГУ). Всего в ней было девять человек. Лавина настигла их во время восхождения на
«Две девочки выжили. Моя жена шла в параллельной группе. Две выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню», — рассказал «НГС. Новости» читатель по имени Илья. По его словам, в поход по
Редакция сетевого издания опубликовала предварительный список погибших под лавиной туристов:
В МЧС по Республике Алтай подтвердили информацию о погибших, сообщив, что на место гибели группы туристов в ближайшее время отправятся спасатели. «Сейчас уже в готовности восемь человек спасателей. Они в 14:00 [10:00 мск] будут вылетать на вертолете из
По информации «НГС. Новости», группа новосибирских туристов шла по маршруту четвертой категории сложности. Лавина накрыла их в тот момент, когда они двигались по склону горы Металлург, высота которой составляет 3933 метра. Руководитель