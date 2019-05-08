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09:51 (мск), источник: Daily Storm

Группа туристов попала под лавину на Алтае, погибли семь человек

Снежная масса накрыла студентов Новосибирского государственного университета 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом.

В горах Алтая под лавиной оказалась группа туристов из Новосибирского государственного университета (НГУ). Всего в ней было девять человек. Лавина настигла их во время восхождения на Южно-Чуйский хребет 6 мая. Сообщить о трагедии в МЧС смогли две выжившие девушки, пишет сетевое издание «НГС. Новости». По его данным, они смогли выйти на группу туристов, шедшую параллельным маршрутом.

«Лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались», — сообщил источник издания.

«Две девочки выжили. Моя жена шла в параллельной группе. Две выжившие вышли на них. Едут сейчас в деревню», — рассказал «НГС. Новости» читатель по имени Илья. По его словам, в поход по Южно-Чуйскому хребту отправились студенты НГУ. Возглавлял группу Николай Симонов. По информации Telegram-канала «112», руководитель группы был опытным альпинистом.

Редакция сетевого издания опубликовала предварительный список погибших под лавиной туристов:

  • руководитель группы Николай Симонов;
  • Игорь Блинов;
  • Юлия Воробьева;
  • Сергей Науменко;
  • Валерия Одаренко;
  • Иван Фоканов;
  • Дмитрий Шарифулин.

В МЧС по Республике Алтай подтвердили информацию о погибших, сообщив, что на место гибели группы туристов в ближайшее время отправятся спасатели. «Сейчас уже в готовности восемь человек спасателей. Они в 14:00 [10:00 мск] будут вылетать на вертолете из Горно-Алтайска в Кош-Агач, чтобы проводить поисковые работы. Группа была зарегистрирована у нас, номер 37», — цитирует сообщение МЧС издание.

По информации «НГС. Новости», группа новосибирских туристов шла по маршруту четвертой категории сложности. Лавина накрыла их в тот момент, когда они двигались по склону горы Металлург, высота которой составляет 3933 метра. Руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефедов рассказал изданию, что он знал лично Николая Симонова как опытного горного туриста, обладающего необходимыми знаниями и навыками для таких восхождений.

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