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12:42 (мск), источник: ТАСС

Умер автор музыки к «Приключениям Электроника» и «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС его дочь Мария Крылатова.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее.

Умер композитор Евгений Крылатов
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Композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Чародеи», «Ох уж эта Настя», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето». Также работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты: Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.

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