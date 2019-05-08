14:56 (мск), источник: РИА Новости
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинский певец Макс Барских попал в аварию в
«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно», — написал он и прикрепил фото разбитого автомобиля.
Артист призвал своих поклонников быть внимательнее на дорогах и всегда пристегиваться. Барских рассказал, что с ним все хорошо, однако он извлек урок из случившегося.
Макс Бортник (Барских) — украинский певец и композитор. Он прославился благодаря таким песням, как «Берега», «Неземная» и «Туманы». Сейчас артист находится в США. Он планирует дать концерт в Калифорнии.
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