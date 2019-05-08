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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ 100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Reuters

Рейс был отменен, когда самолет находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету. Пилот доложил, что у SSJ-100 произошел сбой в системе реверса — тормозные створки оказались деактивированы и при посадке могли не раскрыться.

Это четвертое происшествие с самолетами SSJ-100 за последние сутки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на среду в Шереметьево на два с половиной часа задержали вылет SSJ 100 в Ригу. По словам пассажиров, в салоне чувствовался запах гари, и перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины.

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Утром 8 мая был задержан еще один рейс авиакомпании «Аэрофлот» на Superjet из Шереметьево в Минск. Пассажирам сообщили, что причиной задержки стали технические неполадки.

Днем в среду также сообщалось, что самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль.

Отменены также рейсы из Москвы в Пермь и обратно, которые должны были выполнить самолеты Superjet. Причина отмены не называется.

Авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. SSJ 100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки в Шереметьево. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

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