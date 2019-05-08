«Аэрофлот» 8 мая отменил или задержал шесть рейсов SSJ 100

Так, согласно данным табло аэропорта Перми Большое Савино, отменены рейсы SU1392/1393 Москва-Пермь и Пермь-Москва отправлением в 12:50 мск и 21:55 мск. Причины отмены неизвестны.
В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса SU 1388 Москва-Ульяновск. Согласно информации онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 13:55, но время отправления было сдвинуто на 15:35. Как сообщает Telegram-канал Baza, посадка прошла вовремя. После того как Superjet вырулил на взлетную полосу, пилот неожиданно доложил диспетчеру о сбое.
Кроме того, был задержан запланированный на 5:45 мск рейс из аэропорта Ростова-на-Дону Платов. По информации Telegram-канала «Ростов № 1», у лайнера был сломан датчик положения руля. Пассажиров отправили в Москву другим рейсом.
Ранее СМИ сообщили, что в Шереметьево был задержан вылет еще двух SSJ 100 «Аэрофлота». По предварительным данным, рейс Москва-Рига отложили после того, как в салоне лайнера почувствовали запах горелой проводки. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Спустя некоторое время они вылетели в Латвию на другом самолете. «Была замена борта. Самолет прилетел с задержкой. Посадка прошла благополучно»,- сообщил «РИА Новости» источник в рижском аэропорту.
Рейс Москва-Минск был отложен из-за технических неполадок. Он прибыл в столицу Белоруссии с опозданием на несколько часов.