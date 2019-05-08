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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» 8 мая отменил или задержал шесть рейсов SSJ 100

Шесть авиарейсов «Аэрофлота», которые должны были выполняться на самолетах SSJ 100 8 мая, отменены или задержаны. Речь идет о четырех внутренних рейсах и двух международных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, согласно данным табло аэропорта Перми Большое Савино, отменены рейсы SU1392/1393 Москва-Пермь и Пермь-Москва отправлением в 12:50 мск и 21:55 мск. Причины отмены неизвестны.

В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса SU 1388 Москва-Ульяновск. Согласно информации онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 13:55, но время отправления было сдвинуто на 15:35. Как сообщает Telegram-канал Baza, посадка прошла вовремя. После того как Superjet вырулил на взлетную полосу, пилот неожиданно доложил диспетчеру о сбое.

Кроме того, был задержан запланированный на 5:45 мск рейс из аэропорта Ростова-на-Дону Платов. По информации Telegram-канала «Ростов № 1», у лайнера был сломан датчик положения руля. Пассажиров отправили в Москву другим рейсом.

Ранее СМИ сообщили, что в Шереметьево был задержан вылет еще двух SSJ 100 «Аэрофлота». По предварительным данным, рейс Москва-Рига отложили после того, как в салоне лайнера почувствовали запах горелой проводки. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Спустя некоторое время они вылетели в Латвию на другом самолете. «Была замена борта. Самолет прилетел с задержкой. Посадка прошла благополучно»,- сообщил «РИА Новости» источник в рижском аэропорту.

Рейс Москва-Минск был отложен из-за технических неполадок. Он прибыл в столицу Белоруссии с опозданием на несколько часов.

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