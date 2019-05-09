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08:40 (мск), источник: РИА Новости

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Соответствующая запись опубликована на странице maxpower в Instagram.

На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper.

Где именно произошел данный инцидент, не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России на этот счет не поступало.

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MQ-9 Reaper — беспилотник ВВС США, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его первый полет состоялся в феврале 2001 года.

В последнее время активность американской разведки у российских рубежей значительно увеличилась.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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