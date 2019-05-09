В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper.
Где именно произошел данный инцидент, не уточняется.
Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России на этот счет не поступало.
MQ-9 Reaper — беспилотник ВВС США, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его первый полет состоялся в феврале 2001 года.
В последнее время активность американской разведки у российских рубежей значительно увеличилась.
Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.