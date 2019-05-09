10:33 (мск), источник: ТАСС
Спасатели нашли тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае
ТАСС, 9 мая — Уточняется, что его еще не доставили на опознание.
Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной в горах Алтая. Об этом ТАСС сообщили в четверг в СУ СК по Республике Алтай.
«Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в
По словам представителя СК, в регион прибывают родственники туристов, они размещаются в гостиницах. По всем вопросам организован прием сотрудниками местного управления СК. Три тела туристов, найденные ранее, опознаны, добавил он.
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