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10:33 (мск), источник: ТАСС

Спасатели нашли тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае

ТАСС, 9 мая — Уточняется, что его еще не доставили на опознание.

Спасатели обнаружили тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной в горах Алтая. Об этом ТАСС сообщили в четверг в СУ СК по Республике Алтай.

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«Обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Оно еще не доставлено в Горно-Алтайск на опознание», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя СК, в регион прибывают родственники туристов, они размещаются в гостиницах. По всем вопросам организован прием сотрудниками местного управления СК. Три тела туристов, найденные ранее, опознаны, добавил он.

На Южно-Чуйском хребте 6 мая под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду. Спасатели ведут поиски на месте схода лавины, тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены 8 мая и доставлены вертолетом в Горно-Алтайск на опознание и для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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