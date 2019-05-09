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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-гендиректор «Сухого» обвинил СМИ в необъективном освещении катастрофы в Шереметьево

Бывший генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян считает, что СМИ необъективно освещают катастрофу SSJ 100 «Аэрофлота» в Шереметьево, и это взывает боязнь у людей.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
8 маяПять фактов о «Суперджете»: что это за самолет?
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фотография
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фотография
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фотография
Боязнь людей — это результат необъективного освещения СМИ.
Михаил Погосян
цитата по "РИА Новости"

Вице-премьер Юрий Борисов говоря о катастрофе в Шереметьево отметил, что у правительственной комиссии пока нет претензий к SSJ 100. «Работа не завершена, рано делать выводы, давайте подождем», — сказал господин Борисов.

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Ситуацию прокомментировал вице-премьер РФ Максим Акимов. «Сейчас, мне кажется, надо заниматься расследованием и после этого делать выводы, что надо и в какой части поправлять», — заявил он.

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета, также разбираются действия наземных служб, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

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