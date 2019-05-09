Экс-гендиректор «Сухого» обвинил СМИ в необъективном освещении катастрофы в Шереметьево

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Ситуацию прокомментировал
5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета, также разбираются действия наземных служб, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.
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