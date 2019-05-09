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16:44 (мск), источник: Интерфакс

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — «Аэрофлот» отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта «Шереметьево».

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Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск.

Также отменены три рейса с использованием самолетов иностранного производства — в Иркутск (выполняется на Boeing-737−800), Лион и Самару (оба — на Airbus A320).

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Как сообщалось, накануне «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в «Шереметьево». В «Аэрофлоте» вчера не ответили на запрос «Интерфакса».

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

Согласно данным производителя SSJ-100 — компании «Гражданские самолеты Сухого», по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.

Крупнейший эксплуатант SSJ-100 — «Аэрофлот», в парке которого до катастрофы числилось 50 таких самолетов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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