«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск.
Также отменены три рейса с использованием самолетов иностранного производства — в Иркутск (выполняется на Boeing-737−800), Лион и Самару (оба — на Airbus A320).
Как сообщалось, накануне «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в «Шереметьево». В «Аэрофлоте» вчера не ответили на запрос «Интерфакса».
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.
Согласно данным производителя SSJ-100 — компании «Гражданские самолеты Сухого», по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.
Крупнейший эксплуатант SSJ-100 — «Аэрофлот», в парке которого до катастрофы числилось 50 таких самолетов.