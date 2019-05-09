Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

«Анализ образцов, взятых после пожара, указывает, что нет рисков, связанных с поглощением свинца при вдыхании воздуха, но подтверждает наличие свинцовой пыли в непосредственной близости к собору», — говорится в коммюнике префектуры и регионального агентства здоровья, которое приводит радиостанция.
Образцы показывают значительное превышение нормы осадков свинцовой пыли на площади около собора Нотр-Дам, куда сейчас вход запрещен.
Анализ показывает, что содержание свинца составляет от 10 до 20 граммов на килограмм почвы (при норме 0,3 грамма на килограмм).
Французские власти советуют жителям домов, находящихся около собора Парижской Богоматери, делать влажную уборку вместо использования пылесоса, регулярно мыть руки и детские игрушки.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.