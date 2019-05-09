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20:59 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.

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«Анализ образцов, взятых после пожара, указывает, что нет рисков, связанных с поглощением свинца при вдыхании воздуха, но подтверждает наличие свинцовой пыли в непосредственной близости к собору», — говорится в коммюнике префектуры и регионального агентства здоровья, которое приводит радиостанция.

Образцы показывают значительное превышение нормы осадков свинцовой пыли на площади около собора Нотр-Дам, куда сейчас вход запрещен.

Анализ показывает, что содержание свинца составляет от 10 до 20 граммов на килограмм почвы (при норме 0,3 грамма на килограмм).
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Французские власти советуют жителям домов, находящихся около собора Парижской Богоматери, делать влажную уборку вместо использования пылесоса, регулярно мыть руки и детские игрушки.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

Справка
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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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