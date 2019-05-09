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20:30 (мск), источник: ТАСС

Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — Инцидент произошел на Николоямской улице.

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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

«Он разбился на мотоцикле. Авария произошла на Николоямской улице», — говорится в сообщении.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил свою очередь источник в медицинских кругах.

Умер Сергей Доренко
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Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио «Эхо Москвы» и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».

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