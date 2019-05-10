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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в США приговорил псевдомиллиардершу из России к 4−12 годам тюрьмы

Верховный суд Манхэттена приговорил уроженку России Анну Сорокину, приехавшую в США из Германии, к 4−12 годам тюрьмы. Ее признали виновной в краже услуг и воровстве, она похитила более $200 тыс., передает Би-би-си. Сорокина выдавала себя за наследницу миллиардера для того, чтобы ввести в заблуждение нью-йоркские отели и банки.

Источник: AP 2019

Фактическое время, которое она проведет в заключении, будет зависеть, в том числе, от ее поведения. Сорокину могут депортировать в Германию. «Я прошу прощения за ошибки, которые совершила», — заявила в суде 28-летняя Анна Сорокина.

Сорокина родилась в России. Ее семья в конце нулевых переехала в небольшой город под Кельном, где отец работал водителем грузовика.

В феврале 2017 года Сорокина, которая называла себя Анной Делви, сняла номер в отеле Howard в Нью-Йорке, представившись знакомой его собственника. За регистрацию и помощь она дала консьержке несколько 100-долларовых купюр на чай. Затем девушка начала заводить знакомства с местными элитами, организовав несколько званых ужинов. Их посещали топ-менеджеры, главы инвестиционных фондов, журналисты модных изданий. Она получала деньги у друзей и компаний в долг и не собиралась их отдавать.

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