Суд в США приговорил псевдомиллиардершу из России к 4−12 годам тюрьмы

Фактическое время, которое она проведет в заключении, будет зависеть, в том числе, от ее поведения. Сорокину могут депортировать в Германию. «Я прошу прощения за ошибки, которые совершила», — заявила в суде 28-летняя Анна Сорокина.
Сорокина родилась в России. Ее семья в конце нулевых переехала в небольшой город под Кельном, где отец работал водителем грузовика.
В феврале 2017 года Сорокина, которая называла себя Анной Делви, сняла номер в отеле Howard в Нью-Йорке, представившись знакомой его собственника. За регистрацию и помощь она дала консьержке несколько 100-долларовых купюр на чай. Затем девушка начала заводить знакомства с местными элитами, организовав несколько званых ужинов. Их посещали топ-менеджеры, главы инвестиционных фондов, журналисты модных изданий. Она получала деньги у друзей и компаний в долг и не собиралась их отдавать.