20:32 (мск), источник: Daily Storm
Продюсера Telegram-канала Mash задержала ФСБ за подделку документов
Мужчина предположительно подделал официальные документы, чтобы получить доступ к материалам по сгоревшему SSJ 100.
Продюсера
Собеседник издания сообщил, что 8 мая в полицию столицы обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. У работников службы возникли сомнения в том, что запрос дать доступ к записям переговоров пилотов с диспетчерами, связанных с катастрофой SSJ 100 в Шереметьево, исходил от Генпрокуратуры. ФСБ предложила подателю запроса явиться лично. Вскоре появился мужчина с поддельным бланком запроса от Генпрокуратуры, и его задержали спецслужбы. По словам источника, неизвестный оказался продюсером Mash Кумбровым.
«Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета [в Шереметьево]», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах Москвы.
Накануне сотрудники Mash также сообщали, что в их офисах проводятся обыски. По их словам, правоохранители изымали компьютеры и документы, а также допрашивали работников проекта. При этом генеральный директор Mash Максим Иксанов заявил, что не осведомлен о поддельных документах, создание которых вменяют его подчиненному.
Самолет SSJ 100 сгорел в Шереметьево 5 мая. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета. Он совершил посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание, охватившее заднюю часть лайнера. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать молния, попавшая в двигатель самолета. Факт удара молнии подтвердил экипаж. Следственный комитет РФ возбудил в связи с происшествием уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Из 78 человек на борту выжили только 37.