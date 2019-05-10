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20:32 (мск), источник: Daily Storm

Продюсера Telegram-канала Mash задержала ФСБ за подделку документов

Мужчина предположительно подделал официальные документы, чтобы получить доступ к материалам по сгоревшему SSJ 100.

Продюсера Telegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД Москвы. По данным спецслужб, мужчина подделал запрос от лица Генпрокуратуры, чтобы получить доступ к материалам дела о сгоревшем 7 мая в Шереметьево самолете SSJ-100.

Против Кумброва возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — «Использование заведомо подложного документа», по которой ему грозит до шести месяцев ареста.

Собеседник издания сообщил, что 8 мая в полицию столицы обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. У работников службы возникли сомнения в том, что запрос дать доступ к записям переговоров пилотов с диспетчерами, связанных с катастрофой SSJ 100 в Шереметьево, исходил от Генпрокуратуры. ФСБ предложила подателю запроса явиться лично. Вскоре появился мужчина с поддельным бланком запроса от Генпрокуратуры, и его задержали спецслужбы. По словам источника, неизвестный оказался продюсером Mash Кумбровым.

ТАСС также подтверждает данные о причинах задержания Кумброва и возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 327 УК РФ.
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«Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета [в Шереметьево]», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах Москвы.

Накануне сотрудники Mash также сообщали, что в их офисах проводятся обыски. По их словам, правоохранители изымали компьютеры и документы, а также допрашивали работников проекта. При этом генеральный директор Mash Максим Иксанов заявил, что не осведомлен о поддельных документах, создание которых вменяют его подчиненному.

Самолет SSJ 100 сгорел в Шереметьево 5 мая. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета. Он совершил посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание, охватившее заднюю часть лайнера. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать молния, попавшая в двигатель самолета. Факт удара молнии подтвердил экипаж. Следственный комитет РФ возбудил в связи с происшествием уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Из 78 человек на борту выжили только 37.

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Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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