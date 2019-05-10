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17:24 (мск), источник: ТАСС

Спасатели нашли тело пятого погибшего туриста на Алтае

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/ — Всего в результате схода лавины 6 мая погибло семь человек.

Источник: МЧС

Спасатели обнаружили тело пятого туриста, погибшего на Алтае в результате схода лавины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате поисковых работ обнаружено тело пятого туриста. В связи с плохими погодными условиями пока не решен вопрос о его доставке в Горно-Алтайск.
МЧС

6 мая на Южно-Чуйском хребте под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семеро погибли, двум девушкам удалось спастись. Сообщить о произошедшем выжившие смогли только в среду, 8 мая.

По данным МЧС, в районе поисковых работ сохраняется опасность схода лавин.

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