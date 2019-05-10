17:24 (мск), источник: ТАСС
Спасатели нашли тело пятого погибшего туриста на Алтае
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/ — Всего в результате схода лавины 6 мая погибло семь человек.
Спасатели обнаружили тело пятого туриста, погибшего на Алтае в результате схода лавины. Об этом ТАСС сообщили в
В результате поисковых работ обнаружено тело пятого туриста. В связи с плохими погодными условиями пока не решен вопрос о его доставке в
Горно-Алтайск.
6 мая на
По данным МЧС, в районе поисковых работ сохраняется опасность схода лавин.
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