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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» увеличивает число отмененных рейсов на SSJ 100

«Аэрофлот» отменил 10 мая 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает «Интерфакс», который проанализировал данные онлайн-табло Шереметьево — базового аэропорта компании.

Источник: Reuters

Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Накануне «Аэрофлот» отменил не менее 10 парных рейсов на SSJ 100, днем ранее их было пять. В «Аэрофлоте» ситуацию не прокомментировали.

Напомним, 5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие также проверяет действия наземных служб, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

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