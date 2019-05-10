16:47 (мск), источник: Коммерсантъ
«Аэрофлот» увеличивает число отмененных рейсов на SSJ 100
«Аэрофлот» отменил 10 мая 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает «Интерфакс», который проанализировал данные
Отменены рейсы с перевозкой
Накануне «Аэрофлот» отменил не менее 10 парных рейсов на SSJ 100, днем ранее их было пять. В «Аэрофлоте» ситуацию не прокомментировали.
Напомним, 5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По информации источников «Ъ», приоритетной является версия о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Следствие также проверяет действия наземных служб, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.
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