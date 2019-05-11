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07:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Поиски попавших под лавину туристов на Алтае приостановили на полтора месяца

Спасатели приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину на Алтае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое МЧС.

Это решение было принято из-за опасности повторного схода лавины. Также отмечается, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями уже третий день невозможно применять авиацию для поиска, а связь со спасателями осуществляется в одностороннем порядке.

6 мая семеро альпинистов из секции горного туризма Новосибирского госуниверситета погибли во время восхождения четвертой категории сложности на Южно-Чуйский хребет из-за схода лавины. Участники туристической группы были профессиональными альпинистами и знали о том, что направляются в опасный район.

На данный момент найдены тела пяти погибших.

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