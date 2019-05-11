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21:22 (мск), источник: Ведомости

Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму

Россиянку Марию Бутину, приговоренную в США к 18 месяцам заключения, перевели в другую тюрьму, ее местоположение пока неизвестно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы США.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил агентству эту информацию. «Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда [ее перевели]», — сказал он.

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Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

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