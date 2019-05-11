Адвокат Бутиной сообщил о переводе россиянки в другую тюрьму

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил агентству эту информацию. «Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда [ее перевели]», — сказал он.
Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.
Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.