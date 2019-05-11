Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.
«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал источник.
Он отметил, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было.
«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», — сказал источник.
Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», — сказал источник.
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