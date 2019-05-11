Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большое преступление России: Симоньян требуют наказать
Суд разрешил таранить «обочечников»
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Историки рассказали о благотворительности в царской РоссииБлаготворительные фонды выступали как важные игроки на финансовом рынке. Социальное обеспечение в России изначально шло рука об руку с развитием финансовой системы страны
"Хирург" отреагировал на смерть Сергея Доренко
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Как умерла журналистка, освещавшая похороны Началовой
СМИ узнали о расставании Петросяна с молодой музой
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею
Медведева: В прошлом году ненавидела себя
Анастасия Волочкова показала подтянутую фигуру в бикини
Петросян порвал с молодой любовницей
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
34В Москве прошел Парад Победы
18:46 (мск), источник: ТАСС

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Информация о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не нашла подтверждений. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
8 маяПять фактов о «Суперджете»: что это за самолет?
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал источник.

Он отметил, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было.

«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», — сказал источник.

Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.

В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», — сказал источник.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
Появилась запись расшифровки переговоров пилотов SSJ 100
Во время загрузки произошла ошибка.
8 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 Думаю, в самолет ударила молния- пассажир самолета Sukhoi Superjet 100
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Пять фактов о «Суперджете»: что это за самолет?
Катастрофа в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию действий своих служб в день трагедии
Второй пилот SSJ 100 вернулся в горящий самолет и спас еще одного человека
Трамп назвал «простой способ» избежать пошлин на товары
Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки
Сборная России пропустила самый красивый гол в первый день ЧМ
Ресторанный критик: «Крымские цены меня просто убили»
Главный диетолог рассказал, что нужно делать россиянам всю жизнь
Археологи отказались поднимать со дна моря старинные картины
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Франция забила гол с центра поля, но все равно проиграла Латвия одержала победу в сумасшедшей перестрелке, а швейцарцы забросили девять шайб итальянцам
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Проклятие Анжелики 725
Их первые роли... 514
Жителям больших городов 173
Можно ли сдать? 168
Леди
Почему нельзя запрещать женщинам работать там, где они хотят Список запрещенных для россиянок профессий сократится с 456 до 79 специальностей.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь