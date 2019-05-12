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06:02 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома после взрыва газа под Ростовом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Жилой дом в Ростовской области, где произошел взрыв газа, может обрушиться, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.

«Работы спасателей осложнены из-за возможной угрозы обрушения здания», — сказали в пресс-службе.

По уточнённым данным, два человека погибли, еще двое пострадали, они находятся в ЦГБ г. Каменск-Шахтинска. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами. Обстановка уточняется.

Как сообщалось ранее, хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по Москве.

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