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11:59 (мск), источник: РИА Новости

В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах, сообщили СМИ

ДАМАСК, 12 мая — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах при пожаре, охватившем как минимум семь нефтяных танкеров, передает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

«Взрывы были последовательными, они прогремели с 04:00 до 07:00», — отметил источник.

По приведенным данным, загорелись «от семи до десяти» нефтяных танкеров. Причины пожара пока не установлены.

Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.

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