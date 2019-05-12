11:59 (мск), источник: РИА Новости
В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах, сообщили СМИ
ДАМАСК, 12 мая — РИА Новости. Несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах при пожаре, охватившем как минимум семь нефтяных танкеров, передает ливанский телеканал
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