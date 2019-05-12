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13:13 (мск), источник: РИА Новости

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

ДАМАСК, 12 мая — РИА Новости. Власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата в результате пожара на нефтяных танкерах.

Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.

«Пресс-служба правительства Фуджейры опровергает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата сегодня утром, и подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении госагентства WAM.

Пресс-служба призвала средства массовой информации опираться в работе на официальные источники.

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