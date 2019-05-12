В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил в воскресенье, что несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров.
«Пресс-служба правительства Фуджейры опровергает сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата сегодня утром, и подтверждает, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении госагентства WAM.
Пресс-служба призвала средства массовой информации опираться в работе на официальные источники.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.