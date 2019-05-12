Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский получил резкий ультиматум США по Донбассу
Суд разрешил таранить «обочечников»
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
Ольга Бузова показала исхудавшую фигуру и смутила фанатов
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское времяНа стол в зажиточных домах подавалось до пяти блюд
«Сергей в аду»: атеист Познер о смерти Доренко
Соловьев отреагировал на смерть Доренко
«Не узнать!»: Галкин впервые за долгое время показал Пугачеву
Вдова Табакова «закрутила» роман с молодым актёром
Путин упал на красной дорожке - видео
Погиб Сергей Доренко - первые подробности
Ольга Бузова показала исхудавшую фигуру и смутила фанатов
Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к своим экс-супругам
Россиянин 50 лет ездил без прав (а в 95 лет получил)
В России проверят, насколько безопасны 110 км/ч
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
25Полководцы победы: «При параде»
14:02 (мск), источник: Известия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по миллиону рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерное. Об этом 12 мая сообщается на официальном портале областного правительства.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

«Семьям погибших выплатим по миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тыс. рублей. Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тыс. рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета», — приводятся на сайте слова губернатора.

Кроме того, компенсации в размере от 50 до 100 тыс. рублей получат владельцы утраченного имущества.

Читайте также
В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома после взрыва газа под Ростовом

Отмечается, что все решения уже приняты, департаменту по ЧС и областному минфину поручили подготовить документы и выплаты.

Взрыв газа произошел 12 мая примерно в 00:20 в квартире на втором этаже двухэтажного дома № 35 по улице Ленина. В результате взрыва погибла девочка 2010 года рождения и мужчина. Еще два человека госпитализированы.

Повреждения получили три квартиры, над ними частично обрушилась кровля. В помещениях в общей сложности зарегистрировано 10 человек.

Областное управление СК России возбудило дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности».

Взрыв газа в доме под Ростовом: повреждены 7 из 16 квартир
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
 Универсальный создатель: сможет ли 3D-принтер заменить доноров органов
Арбузный завал: чем заняться летом на берегах Волги
Стали известны темы переговоров Помпео в России
Головой в пол: женский бой в UFC закончился жестоким нокаутом
Семья Алсу опровергла требование засекретить проверку «Голоса»
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
После 2-го периода сборная России выигрывает у австрийцев 3:0
«Черный Дельфин» — как сидят в самой страшной тюрьме России
Самолет в Мьянме приземлился без переднего шасси (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Золотые футболки, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит» В воскресенье петербургская команда сыграет с ЦСКА — впервые в ранге чемпиона России-2018/19
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Популярные темы на «Детях»
Как поступить правильно? 214
Как избавиться от агрессивного ребенка в классе? НИКАК! 158
Питер 116
закрытые двери 79
Леди
Андерсон, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к экс-супругам Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь