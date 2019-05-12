Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В НАТО разыгралась трагедия у российской границы
Суд разрешил таранить «обочечников»
Сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу
На грани срыва: Бритни Спирс покинула суд босиком
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское времяНа стол в зажиточных домах подавалось до пяти блюд
«Сергей в аду»: атеист Познер о смерти Доренко
Соловьев отреагировал на смерть Доренко
«Не узнать!»: Галкин впервые за долгое время показал Пугачеву
Вдова Табакова «закрутила» роман с молодым актёром
Путин упал на красной дорожке - видео
Погиб Сергей Доренко - первые подробности
Ольга Бузова показала исхудавшую фигуру и смутила фанатов
Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к своим экс-супругам
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
25Полководцы победы: «При параде»
13:44 (мск), источник: РИА Новости

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала его вдова Юлия.

Источник: РИА Новости

Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. Операция не потребовалась, поэтому в последующие годы он просто проходил УЗИ для контроля.

«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию», — сказала Юлия Доренко.

Читайте также
Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции

По словам Юлии, у ее мужа были сложные отношения с дочерями от первого брака: с Екатериной он не общался несколько лет, с Ксенией созванивался пару раз в год. Знать о состоянии его здоровья они не могли. Вдова также отметила, что Сергей был против захоронения в земле и хотел, чтобы его кремировали.

Доренко умер 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты.

На следующий день между родственниками возник конфликт. Дети Доренко настаивали на захоронении в гробу, а его жена — на кремации. По мнению дочерей журналиста, его отравили, а кремация может скрыть следы убийства.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Коллеги — о Сергее Доренко: честный, жесткий, одаренный
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
 Умер журналист Сергей Доренко
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия
Стали известны темы переговоров Помпео в России
Головой в пол: женский бой в UFC закончился жестоким нокаутом
Семья Алсу опровергла требование засекретить проверку «Голоса»
После 2-го периода сборная России выигрывает у австрийцев 3:0
«Черный Дельфин» — как сидят в самой страшной тюрьме России
Самолет в Мьянме приземлился без переднего шасси (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Золотые футболки, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит» В воскресенье петербургская команда сыграет с ЦСКА — впервые в ранге чемпиона России-2018/19
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Дети
13-летняя модель с необычной внешностью покорила сеть (фото) Кумиром девочки является Винни Харлоу
Леди
Андерсон, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к экс-супругам Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь