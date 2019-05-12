Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Еще в 2016 году у него диагностировали аневризму восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени. Операция не потребовалась, поэтому в последующие годы он просто проходил УЗИ для контроля.
«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию», — сказала Юлия Доренко.
По словам Юлии, у ее мужа были сложные отношения с дочерями от первого брака: с Екатериной он не общался несколько лет, с Ксенией созванивался пару раз в год. Знать о состоянии его здоровья они не могли. Вдова также отметила, что Сергей был против захоронения в земле и хотел, чтобы его кремировали.
Доренко умер 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле в возрасте 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты.
На следующий день между родственниками возник конфликт. Дети Доренко настаивали на захоронении в гробу, а его жена — на кремации. По мнению дочерей журналиста, его отравили, а кремация может скрыть следы убийства.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.