15:30 (мск), источник: РИА Новости
В Татарстане сошел с рельсов тепловоз
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.
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