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15:30 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане сошел с рельсов тепловоз

КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Задние колеса тепловоза и пять порожних вагонов сошли с рельс при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма в Татарстане в воскресенье днём, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС России по республике.

«В 12.25 мск 12 мая поступило сообщение о сходе вагонов на железнодорожной станции Бугульма. При отправлении грузового поезда с 13 пути станции сошли с рельс задняя колёсная пара тепловоза и колёсные пары у пяти порожних вагонов. Состав следовал по маршруту: железнодорожная станция Бугульма — сортировочная станция Дема Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, состав состоит из 55 вагонов: 37 порожних и 18 гружёных вагонов. Погибших и пострадавших нет. Задержки в движения поездов нет. На месте работает восстановительный поезд.

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