Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыт секрет таинственной дыры в Антарктиде (фото)
Суд разрешил таранить «обочечников»
13-летняя модель с необычной внешностью покорила сеть (фото)
Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
В Шереметьеве погиб 41 человек 41 человек погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево
«Сергей в аду»: атеист Познер о смерти Доренко
Соловьев отреагировал на смерть Доренко
Как вам навредит газированная вода
Мужское лицо выдает измену легче женского
Путин упал на красной дорожке - видео
Погиб Сергей Доренко - первые подробности
Врач предупредил о заблуждении по поводу последствий от алкоголя
Неудачный бизнес Нагиева: актер вложил миллионы
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
01:10 (мск), источник: Газета.Ру

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 «Волга» произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, водитель грузовика допустил падение груза — шести емкостей с мыльным веществом, содержимое которых оказалось на встречной полосе. С грузом столкнулась иномарка, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Впоследствии на этом участке произошло еще два ДТП за полчаса. Один водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет, пострадал один человек. Затем в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, трое получили травмы.

 В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100
Самбурская со скандалом ушла из театра
Сборная России крупно одолела австрийцев во втором матче на ЧМ
Первый канал отреагировал на сообщения о проверке «Голоса»
Умерший в Москве чемпион ОИ-1980 стал жертвой халатности врачей
В Мордовии силовики несли одинаковые фото на «Бессмертном полку»
Адский доктор. «Здоровые» советы бабушек, которые лучше забыть
Названы средние зарплаты немецких рабочих
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
На ЧМ по хоккею сборная России обыграла австрийцев Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Словакии начался второй тур группового турнира
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего
Кино
От «28 панфиловцев» до «Т-34»: новые российские военные фильмы Трагические события Великой Отечественной войны вновь и вновь оживают на наших экранах. Борьба и вера, страдания и подвиги, сломанные судьбы и несокрушимые танки — все это в российских военных драмах последних лет
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Покупка планшета для пятилетнего. 139
Питание ребёнка 104
Как выдержать диету? 88
Проблемы с казначеем класса 84
Леди
Андерсон, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к экс-супругам Эти знаменитости расставались со своими официальными и гражданскими супругами, но потом снова возвращались в семью и давали отношениям второй шанс.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь