01:10 (мск), источник: Газета.Ру
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 «Волга» произошли три аварии
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Во Владимирской области на трассе М7 «Волга» произошли три аварии
По данным ведомства, водитель грузовика допустил падение груза — шести емкостей с мыльным веществом, содержимое которых оказалось на встречной полосе. С грузом столкнулась иномарка, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Впоследствии на этом участке произошло еще два ДТП за полчаса. Один водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет, пострадал один человек. Затем в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, трое получили травмы.
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