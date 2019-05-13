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05:09 (мск), источник: РИА Новости

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Летевший из Москвы в Самару самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
8 маяПять фактов о «Суперджете»: что это за самолет?
Источник: РИА Новости

Как следует из данных онлайн-сервиса, SSJ-100 вылетел из Шереметьево в 1.59 мск, но развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово Владимирской области и вернулся в аэропорт.

Из информации в онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч следует, что рейс из Москвы SU1206 должен был прибыть в 4.30 по местному времени (3.30 мск), однако ожидаемое время прилета изменено на 6.00 (5.00 мск).

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