Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывания Сигала о Параде Победы в Москве вызвали реакцию мира
Суд разрешил таранить «обочечников»
Сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара»
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское времяНа стол в зажиточных домах подавалось до пяти блюд
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Совпадение: новый поворот в истории гибели Доренко
Падение Владимира Путина записали на видео - СМИ
Погиб Сергей Доренко - первые подробности
Умерла актриса, народная артистка, Нелли Корниенко
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Как легко расстаться с домашним хламом
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который должен был вылететь в ночь на понедельник из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика «Азимут».

Он уточнил, что пассажиров пересадили на другой самолет аналогичной марки.

«На рейсе Краснодар — Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», — сказал источник. Он уточнил, что самолет должен был вылететь в 22:50 мск воскресенья с 93 пассажирами на борту. Представитель авиакомпании добавил, что самолет уже выполнил рейс в прямом и обратном направлении.

Отмечается, что авиаперевозчик эксплуатирует девять самолетов этой марки.

Напомним, компания «Аэрофлот» за неделю после катастрофы самолета SSJ 100 в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В авиакомпании не комментируют причины отмены.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.
 Пилот сгоревшего SSJ 100 рассказал, что произошло
Опубликованы переговоры пилотов сгоревшего SSJ с диспетчером
Могерини удивилась внезапному визиту госсекретаря США в Брюссель
В полиции рассказали, как похищают деньги с банковских карт
Латвийский баскетболист подрался с россиянами
Изменены правила получения детских пособий
Рестлер «Серебряный Король» скончался во время боя
Шарапова занимает 35-е место в рейтинге WTA
Адский доктор. «Здоровые» советы бабушек, которые лучше забыть
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Без сенсаций. На ЧМХ фавориты легко переиграли аутсайдеров В третий день чемпионата мира по хоккею в Словакии сильные сборные не дали усомниться в своем превосходстве над аутсайдерами
Hi-Tech
Инновационная дыра в безопасности: можно ли обмануть биометрические системы и как это сделать Пароли все-таки надежней?
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего
Кино
Малахова пострадала на съемках сериала по песням Булановой Актриса получила сотрясение мозга
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
СМИ: Алина Кабаева родила двойню Роды, по данным журналистов, прошли в Москве
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь