SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Он уточнил, что пассажиров пересадили на другой самолет аналогичной марки.
«На рейсе Краснодар — Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила полтора часа», — сказал источник. Он уточнил, что самолет должен был вылететь в 22:50 мск воскресенья с 93 пассажирами на борту. Представитель авиакомпании добавил, что самолет уже выполнил рейс в прямом и обратном направлении.
Отмечается, что авиаперевозчик эксплуатирует девять самолетов этой марки.
Напомним, компания «Аэрофлот» за неделю после катастрофы самолета SSJ 100 в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В авиакомпании не комментируют причины отмены.