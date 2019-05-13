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09:56 (мск), источник: РИА Новости

В Шереметьево опознали тела всех погибших при катастрофе SSJ100

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» опознаны, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», — сказал собеседник агентства.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Следователи рассматривают различные версии катастрофы. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.

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