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12:42 (мск), источник: Интерфакс

В Казани подросток с муляжом пистолета попытался взять в заложники учительницу и одноклассников

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Десятиклассник в гимназии в Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников, но был задержан, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в экстренных службах города.

«Ученик 10Б класса в гимназии N7 ворвался в класс с муляжом пистолета и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу», — сказал источник.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подростка. Источник уточнил, что пистолет оказался муляжом.

По предварительным данным, никто из захваченных школьником людей не пострадал. «У нескольких детей испуг. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил», — сказал источник.

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МВД по Татарстану подтвердило задержание подростка, пришедшего на урок русского языка в гимназии в Казани с пневматическим пистолетом и ножом.

«В 10:54 13 мая на телефон “112” поступил звонок от родителей ученицы 10 класса гимназии № 7 Казани, которые сообщили, что одноклассник их дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по Татарстану и его заместитель по оперативной работе.

«В 11:40 подросток 2001 года рождения был задержан, никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. «Никаких требований подросток не выдвигал. В настоящее время с ним работают специалисты МВД», — добавили в пресс-службе.

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