12:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Вот, объявили врагов народа»
Фигурант дела о загрязненной нефти Роман Трушев о своей версии событий.
По версии следствия, загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном узле слива нефти в Самарской области в результате попытки скрыть хищение нефти. Одним из обвиняемых по этому делу является Роман Трушев. Господин Трушев, ранее владевший этим узлом слива, рассказал «Ъ» свою версию происшедшего.
— Как терминал — узел слива и компаундирования нефти (УСиКН) оказался у нынешних владельцев?
— В 2010 году я купил владевшую терминалом компанию «Самаратранснефть-терминал». За несколько лет удалось увеличить перевалку на УСиКН с 10 тыс. тонн до 40−45 тыс. тонн нефти в месяц. Также в 2012—2014 годах был построен
В конце 2017 года весь терминальный комплекс, включая систему нефтепроводов до
— Кто является бенефициаром «Нефтеперевалки»?
— Юридически — Светлана Балабай, фактически — Роман Ружечко, он являлся до июля 2018 года гендиректором «Самаратранснефть-терминала», пока мою компанию в 2018 году не передали в управление
— Сейчас вы имеете отношение к «Самаратранснефть-терминалу»?
— Нет, не имею. В декабре прошлого года я продал группу компаний «Петронефть» трем юридическим лицам, аффилированным с
— Какова ваша версия попадания дихлорэтана в трубу?
В конце апреля премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот, объявили врагов народа — вот маленький терминал, который смог 5 млн тонн нефти хлорорганикой забить.
— На ЛПДС «Лопатино» («Транснефть-Дружба») из около 5 млн тонн в месяц приходит 2−2,5 млн тонн преимущественно легкой и средней нефти с «Транснефть-Приволги», почти столько же — с двух больших труб «Альметьевск-1, 2» из Татарстана тяжелой нефти и несравнимо меньше, порядка 35−40 тыс., насколько я знаю, формируется за счет «Нефтеперевалки». При этом нефть с узла не попадает сразу в нефтепровод «Дружба», а проходит смешивание в емкостном парке «Транснефти» на ЛПДС «Лопатино». Как утверждает Ружечко, все суточные паспорта (их два в сутки) с 1 апреля и до последнего дня прокачки 25 апреля были подписаны совместно с представителями «Транснефти», там не было превышения уровня хлорорганики. Но когда стали повторно проверять суточные арбитражные пробы, которые каждый день хранятся, то там оказалось в нескольких пробах превышение хлорорганики.
По моей информации, большое содержание хлорорганики в апреле было у «Татнефти», но этот факт не проверяется следственными органами, у них такая задача не стоит. Я располагаю достоверной информацией, что содержание хлорорганики в нефти «Татнефти» достигало 2700 ppm в апреле.
— Следствие утверждает, что хлорорганикой были заражены восемь резервуаров парка «Лопатино».
— Этого вообще не может быть! Нефть с УСиКНа «Нефтеперевалки» должна через собственный ПСП поступать только в один резервуар на ЛПДС «Лопатино» емкостью 30 тыс. тонн. В остальные резервуары поступает нефть либо «Транснефть-Приволги» или с Альметьевска, либо смешивается. На
Скорее всего, ситуация была такова: в арбитражных пробах специально нашли завышенное содержание хлорорганики, чтобы тут же возбудить дело против работников «Нефтеперевалки».
Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал «Транснефть-Дружбы», чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников. Хотя я понимаю, что очень сложно добиться этого в данной ситуации.
— Где вы сейчас находитесь?
— В Германии. Из Москвы уехал 25 апреля, когда ничего не предвещало, и планировал вернуться 15 мая (на этот день назначен суд о его заочном аресте.— «Ъ»). В ближайшие дни все взвешу и приму решение, возвращаться ли в РФ.
Интервью взял Дмитрий Козлов