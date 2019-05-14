Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Земле начинается глобальный шторм?
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
Александр Цекало познакомил своих детей с молодой женой
Лазарев и Киркоров на церемонии открытия «Евровидения 2019»
Как выглядит одноэтажная дача с прозрачными стенами: фото
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди
Глюкоза показала «голый» купальник
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира
Как Россия одержала очередную победу (фото)
Полина Гагарина в ультракоротком платье взволновала соцсети
Молодую Ирину Аллегрову спутали с Одри Хепберн
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
В каких случаях можно выселить квартиранта
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
25Полководцы победы: «При параде»
13:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Загадочные убийства из арбалета в Германии: уже пятеро погибших

Полиция Германии, расследующая обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, обнаружила тела еще двух женщин в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау.

Квартира в Виттингене, где были найдены тела двух женщин, в понедельник была опечатана полицией (фото 13 мая 2019 г.) | Источник: AFP

Квартиру в Виттингене снимала 30-летняя женщина, тело которой было обнаружено в гостинице под Пассау. Вместе с ней в номере гостиницы были найдены пронзенные несколькими стрелами мужчина и женщина, которые лежали в постели и держались за руки.

По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено. Все пятеро убитых были гражданами Германии.

Эта гостиница, расположенная на берегу реки Ильц, популярна у туристов, приезжающих полюбоваться красотами Пассау (фото 11 мая 2019 г.) | Источник: AFP

Два арбалета были обнаружены в гостиничном номере, а третий — в сумке, принадлежавшей убитым.

Новость
Установлена личность Джека-потрошителя

Погибшая пара, обнаруженная в постели — это мужчина 53 лет и женщина 33 лет, оба с юго-запада Германии, из земли Рейнланд-Пфальц.

Как заявил журналистам прокурор Вальтер Файлар, мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как по лежавшей рядом с ним женщине было выпущено две стрелы — одна в голову, другая в грудь.

Тело третьей жертвы, обнаруженное в гостиничном номере, находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.

Немецкая газета Merkur сообщает, что эта женщина приходилась сестрой одной из двух женщин, чьи тела были найдены в квартире в Виттингене. Газета обозначает ее только как «С» и пишет, что она снимала эту квартиру с марта нынешнего года.

Работники похоронной службы возле квартиры в Виттингене (фото 13 мая 2019 г.) | Источник: AFP

Загадочная группа?

Тела в Виттингене были обнаружены в минувший понедельник, когда полиция вела расследование трех смертей в гостиничном номере.

Как заявил прокурор Файлар, пока не установлено, как давно были убиты женщины, находившиеся в квартире в Виттингене:

Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау (где находится гостиница) и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах.

В каких отношениях состояли погибшие, обнаруженные в гостинице, пока неясно. Известно, что эти трое забронировали с минувшей пятницы номер на троих с двуспальной и односпальной кроватями на три дня, без завтрака.

Эта гостиница находится на берегу реки Ильц в предместье Пассау, в 650 км от Виттингена.

Арбалет представляет собой боевое и спортивное оружие, из которого стреляют короткими стрелами или болтами. Охота с луком и стрелами или с арбалетом в Германии запрещена.

В гостиничном номере были также обнаружены три арбалета (фото 11 мая 2019 г.) | Источник: AFP

Еще один постоялец этой гостиницы заявил в интервью местной газете Passauer Neue Presse, что ночью [когда предположительно были убиты мужчина и две женщины] было очень тихо.

Новость
Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка

Полиция конфисковала припаркованный возле отеля белый грузовик, который, судя по наклейкам, имеет отношение к охотничьему клубу. Машина зарегистрирована в районе Вестервальд, находящемся в Рейнланд-Пфальце.

Немецкая пресса отмечает, что один из автомобильных стикеров имеет аббревиатуру «FMJ», которая, как полагают, обозначает цельнометаллические стрелы, изготавливаемые американской компанией Easton Hunting.

Один из постояльцев гостиницы сказал, что у убитого мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во всё черное, и все трое выглядели «странно».

Приехав в гостиницу в пятницу вечером, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу — об этом сообщил газете Merkur еще один постоялец.

Эта же газета цитирует одного из соседей по квартире в Виттингене, который описал 30-летнюю женщину как «несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Собор и забор. Как в Екатеринбурге столкнулись защитники сквера и храма
Бурятские тюремщики сняли музыкальный ролик с жестокостями. Зачем?
Медведев заявил о разгильдяйстве при выполнении поручений Путина
Самолет Utair благополучно вернулся во Внуково
Объявлен расширенный состав сборной России по футболу
Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании
Подозреваемый в порче российской нефти ответил на обвинения
Горбатый кит «взлетел» над рыбацкой лодкой (видео)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Сборная России подтвердила статус фаворита ЧМХ, канадцы в поиске Сборная России по хоккею оказалась сильней команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, одержав третью победу на турнире в трех матчах
Hi-Tech
Под древним дворцом обнаружили секретную комнату (фото) Что там?
Авто
Kia показала новый кроссовер, который приедет в Россию Kia Motors представила первое изображение своего нового маленького внедорожника
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
СМИ: Алина Кабаева родила двойню Роды, по данным журналистов, прошли в Москве
Леди
10 лучших льняных платьев (фото) Лен — самый комфортный материал для жаркого лета.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь