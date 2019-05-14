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13:36 (мск), источник: Daily Storm

ФБР обвинило россиянина в контрабанде инструкций для F-16

Разработчика компьютерных игр Олега Тищенко задержали в Грузии и выдали Вашингтону.

Источник: U.S. Air Force

ФБР обвинила разработчика компьютерных игр российской компании Eagle Dynamics Олега Тищенко в контрабанде руководства по чтению и использованию чертежей для истребителей F-16. Об этом говорится в материалах дела Тищенко, которые находятся в американской базе данных судебных документов. Россиянину грозит ответственность за нарушение американского закона об экспорте вооружений.

Обвинительный акт был составлен еще 15 июня 2016 года как на Олега Тищенко так и на американца Кеннета Эдварда Салливана. По версии обвинения, 22 июня 2011 года Олег Тищенко начал диалог «Нужна помощь по доставке товара с eBay» на форуме компьютерной игры Digital Combat Simulator. Россиянин объяснил, что продавец руководства по чтению и использованию чертежей для F-16 из США не высылал документ в другие страны. Кеннет Эдвард Салливан предложил Тищенко на форуме помощь и переслал руководство в Москву из Соединенных Штатов.

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