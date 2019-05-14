14 мая, источник: Коммерсантъ
Дроны атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии
Власти Саудовской Аравии сообщили об атаке дронов на две нефтеперекачивающие станции, принадлежащие крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco, в административном округе
По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида
Халид
Нападение на трубопровод, скорее всего, совершенно хуситским движением «Ансар Аллах». Утром во вторник медиаресурсы, связанные с хуситами, сообщили об атаке беспилотников на «жизненно важные саудовские объекты». О чем конкретно идет речь, не указывалось. Что касается воскресной атаки на четыре танкера в исключительной экономической зоне ОАЭ вблизи порта Фуджейра, то ее исполнитель до сих пор неизвестен. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на официального американского представителя сообщила, что первоначальная оценка показывает, что за атакой на два саудовских танкера и два других судна может стоять Иран. Тегеран официально осудил атаку и потребовал расследования, заявив, что случившееся угрожает «хрупкой безопасности» в регионе.
Марианна Беленькая