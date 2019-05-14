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14 мая, источник: Коммерсантъ

Дроны атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии сообщили об атаке дронов на две нефтеперекачивающие станции, принадлежащие крупнейшей в мире нефтяной компании Aramco, в административном округе Эр-Рияд во вторник.

Источник: AP 2019

По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида аль-Фалиха, две станции трубопровода Восток-Запад, по которому осуществляется транспортировка саудовской нефти с месторождений в Восточной провинции в порт Янбу на побережье Красного моря на западе страны, подверглись нападению беспилотных летательных аппаратов. В результате на одной из станций произошел пожар. Министр сообщил, что Saudi Aramco остановила закачку нефти в трубопровод для оценки ущерба и ремонта станции. При этом он подчеркнул, что экспорт саудовской нефти будет продолжаться без перебоя.

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Халид аль-Фалих подчеркнул, что эта «террористическая атака», а также атака в районе Персидского залива (нападение на саудовские и другие танкеры у берегов ОАЭ) нацелены не только на королевство, но и угрожают мировой энергобезопасности. «Это еще раз демонстрирует важность противостояния всем террористическим группировкам, осуществляющим такие подрывные действия, включая поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — заявил министр.

Нападение на трубопровод, скорее всего, совершенно хуситским движением «Ансар Аллах». Утром во вторник медиаресурсы, связанные с хуситами, сообщили об атаке беспилотников на «жизненно важные саудовские объекты». О чем конкретно идет речь, не указывалось. Что касается воскресной атаки на четыре танкера в исключительной экономической зоне ОАЭ вблизи порта Фуджейра, то ее исполнитель до сих пор неизвестен. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на официального американского представителя сообщила, что первоначальная оценка показывает, что за атакой на два саудовских танкера и два других судна может стоять Иран. Тегеран официально осудил атаку и потребовал расследования, заявив, что случившееся угрожает «хрупкой безопасности» в регионе.

Марианна Беленькая

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