В Екатеринбурге вновь начались протесты против строительства храма

Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия.
Рядом со сквером стоят три большие машины ОМОН, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.
Примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые принесли с собой пледы и сели на них на траву. Другие протестующие пишут на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивают их к забору. Одна девушка играет на струнном музыкальном инструменте.
Полиция реагирует на эти действия спокойно.
Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Екатерины. Часть жителей города высказывалась против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
После того, как в сквере появился забор, ограждающий место будущей стройки, жители Екатеринбурга провели несогласованную акцию протеста, которая началась в понедельник вечером и длилась до утра вторника.