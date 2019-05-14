Полиция задержала четырех протестующих против храма в Екатеринбурге

Вечером во вторник во время акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга несколько человек попытались прорваться за ограждение, после чего четверо были задержаны. Правоохранительные органы отвели четырех мужчин к автомобилям полиции и, оформив документы, погрузили в автобусы полка ППС.
Перед этим несколько митингующих попытались сломать забор и прорваться за оцепление и выкинули часть ограждения в пруд.
Тем временем митингующие в сквере взялись за руки и, призывая сохранить зеленые насаждения, начали водить хоровод вокруг забора, огораживающего строительную площадку.
Во вторник в Екатеринбурге проходит вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он назвал ситуацию сложной, добавив, что можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — многолетний вопрос, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.